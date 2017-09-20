Две подковы и чашу терпения получил новый глава Печорского района

12:06, 20 сентября 2017, ПАИ

20 сентября состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы Печорского района Дмитрия Сопотова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель территориальной избирательной комиссии Печорского района Нина Круглова огласила результаты выборов, прошедших 10 сентября, и сообщила, что Дмитрий Сопотов набрал 2 тыс. 838 голосов избирателей. Она выдала новому главе района удостоверение об избрании.

После этого Дмитрий Сопотов принял присягу, в которой пообещал уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ и законы Псковской области.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил Дмитрия Сопотова с победой и отметил, что результаты выборов ко многому обязывают. «Вы победили в открытой, конкурентной борьбе, получили огромный кредит доверия со стороны граждан, который нужно оправдать. Уверен, что у вас и у вашей команды всё получится», - добавил глава региона.

Он пообещал новому главе Печорского района всестороннюю поддержку со стороны администрации Псковской области и органов исполнительной власти. «Впереди у вас 5 лет напряженной работы 24 часа в сутки, не обманите чаяния жителей Печорского района», - обратился Андрей Турчак к Дмитрию Сопотову и подарил ему символическую чашу терпения.

К поздравлениям присоединился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. «Избирательная кампания - это непростой путь, который вам удалось пройти. Перед вами чистый лист, от вас будет зависеть, что вы на нем напишите. Глава района - лишь часть сложного организма муниципальной власти, не забывайте, что за вами стоят люди», - обратился он к главе Печорского района. Виктор Остренко пожелал ему силы, воли, уметь слушать и слышать своих избирателей и подарил подкову на удачу.

Глава Пскова Иван Цецерский передал Дмитрию Сопотову поздравления от всех глав муниципальных образований региона: «Добро пожаловать в нашу дружную семью глав. Можете рассчитывать на нашу помощь, на нас». Иван Цецерский также вручил главе Печорского района подкову, «чтобы конь не хромал», пожелал отработать срок полностью и не обмануть чаяния людей.

Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон поздравил Дмитрия Сопотова и пожелал божией помощи во всех делах. Правительственную поздравительную телеграмму в адрес Дмитрия Сопотова направил и депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

В заключение церемонии слово взял Дмитрий Сопотов. Он признался, что только сейчас осознает степень ответственности, которая ложится на его плечи. «Благодарю всех, кто поддержал меня. Мы вместе, и по-другому быть не может. У нас одна партия – Печорский район. Будем служить и трудиться на благо малой Родины и государства», - обратился он к собравшимся.