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Происшествия

Тюрьма грозит автомобилисту, который насмерть сбил пешехода в одном из дворов Пскова

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту смертельного ДТП в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, авария произошла 13 сентября около 10:30 возле одного из жилых домов по улице Красноармейской. Установлено, что водитель мусоровоза при движении задним ходом наехал мужчину, который шел по двору. В итоге пешеход получил несовместимые с жизнью травмы, он скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем автомобиля Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Виновнику аварии грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4-х лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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