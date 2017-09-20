Тюрьма грозит автомобилисту, который насмерть сбил пешехода в одном из дворов Пскова

12:32, 20 сентября 2017, ПАИ

Правоохранители расследуют уголовное дело по факту смертельного ДТП в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города, авария произошла 13 сентября около 10:30 возле одного из жилых домов по улице Красноармейской. Установлено, что водитель мусоровоза при движении задним ходом наехал мужчину, который шел по двору. В итоге пешеход получил несовместимые с жизнью травмы, он скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем автомобиля Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Виновнику аварии грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4-х лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.