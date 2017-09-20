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Общество

Псковская область присоединится к Всероссийскому экономическому диктанту

Государственное управление образования Псковской области поддержало инициативу общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество России» о проведении 12 октября вместе с другими субъектами РФ образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Цель диктанта – определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения.

К участию в диктанте приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты, лица других возрастных категорий.

Региональные площадки, на базе которых будет проводиться диктант - МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» и ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».

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