Псковичей призывают не употреблять условно съедобные грибы с алкоголем

21:29, 20 сентября 2017, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает жителям о мерах профилактики отравления грибами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

По словам экспертов, все существующие грибы делят на съедобные, условно-съедобные и ядовитые. Как показывает практика, отравиться можно любыми грибами.

Отравления может произойти следующим причинам: употребление в пищу ядовитых грибов в сыром или готовом виде. Существуют такие грибы, съев менее 5 грамм которых, развивается отравление с летальным исходом; сбор старых, перезревших или червивых грибов; сбор грибов на загрязненной почве – возле трасс, железнодорожных путей, в промышленных зонах; хранение собранного урожая в оцинкованной или алюминиевой таре; длительное хранение грибов при комнатной температуре (более 3 часов) либо в холодильнике (более 3 суток); неправильная или некачественная обработка грибов; нарушение техники маринования или соления – недостаточное количество соли и уксуса, варка грибов менее необходимого времени, неправильная обработка тары, в которой будут законсервированы грибы; употребление в пищу грибов из вздувшихся консервных банок; употребление консервированных грибов со сроками хранения более полугода.

Первые признаки отравления возникают в течении 20 минут – 18 часов. Кроме характерных нарушений в работе органов пищеварения может наблюдаться озноб, похолодание конечностей, головные боли и головокружение.

Профилактика включает в себя такие пункты:

- Не собирайте грибы, которые вам не известны. Если возникли сомнения – гриб лучше выбросить, тем более запрещено класть его к другим грибам.

- Избегайте сбора старых и червивых грибов.

- Грибы, которые растут у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон или на территории радиационной зоны собирать исключительно нельзя, так как они впитали в себя токсические вещества, находящиеся в почве.

- При сборе гриба внимательно осматривайте его – цвет шляпки и губки, ножку, есть ли кольца на ножке, трубчатый гриб или пластинчатый.

- Нельзя собирать грибы в полиэтиленовый пакет, для этих целей подойдет корзина.

- При комнатной температуре грибы хранить не более 3 часов.

- Для хранения урожая не использовать оцинкованную или алюминиевую посуду.

- Перед приготовлением любой вид грибов должен тщательно очищаться и отвариваться.

- Избегать употребления в пищу грибов детьми.

«Употребление некоторых условно-съедобных грибов со спиртными напитками может вызвать реакцию алкоголя и токсинов, входящих в состав грибов, усилив их действие и вызвав сильное отравление», - отметили в ведомстве.

По словам специалистов, самый простой способ уберечь себя и предотвратить отравление грибами – знать, какие грибы ядовитые, а какие нет. Нюансов много и сразу запомнить все не выйдет. «Но через несколько тренировок, вы с одного взгляда будете определять «хорошие» и «плохие», - добавили в ведомстве.

Как отличить ядовитые грибы от съедобных:

- В профилактике отравления грибами существует главное правило – не собирать незнакомые или малознакомые грибы.

- Большая часть съедобных грибов – трубчатые.

- Потенциально опасные плоды имеют неприятную зеленоватую окраску. Насторожиться следует и при виде розоватой шляпки. Такие в основном у ложных грибов. Чтобы проверить, разломайте ее. Если гриб действительно ложный, слом покраснеет. Не стоит доверять и слишком ярким окраскам. В большинстве случаев заметные шляпки – сигнал тревоги.

- Надеяться только на запах нельзя, но опытные грибники утверждают, что ядовитая добыча либо пахнет неприятно, либо вообще никак.

- Для того, чтобы предупредить отравление белыми грибами – необходимо сложить их все в кастрюлю с водой и бросить в нее луковицу. Если луковица посинеет - грибы ядовитые.