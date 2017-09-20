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Общество

Около 25 килограмм яблок и груш из Латвии не пропустили через границу в Псковской области

19 сентября в многостороннем автомобильном пункте пропуска Лудонка запрещен ввоз свежих яблок и груш общим весом 24,68 килограмм из Латвии, по причине отсутствия фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Псковской области.

Управление Россельхознадзора обращает внимание частных лиц, что в соответствии с требования пунктом 7 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ «О карантине растений» разрешается ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции перемещаемой в ручной клади и багаже пассажиров, транспортных средств, при условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает 5 кг, и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем.

 

 

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