Около 25 килограмм яблок и груш из Латвии не пропустили через границу в Псковской области

19:28, 20 сентября 2017, ПАИ

19 сентября в многостороннем автомобильном пункте пропуска Лудонка запрещен ввоз свежих яблок и груш общим весом 24,68 килограмм из Латвии, по причине отсутствия фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Псковской области.

Управление Россельхознадзора обращает внимание частных лиц, что в соответствии с требования пунктом 7 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ «О карантине растений» разрешается ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции перемещаемой в ручной клади и багаже пассажиров, транспортных средств, при условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает 5 кг, и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем.