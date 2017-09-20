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Общество

Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 21 сентября

21 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10, днем — от +11 до +16 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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