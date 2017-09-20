Премьера спектакля, шедшего на сцене Псковского театра 55 лет назад, ожидает псковичей

13:47, 20 сентября 2017, ПАИ

21 и 22 октября на сцене Псковского театра драмы состоится премьера новой детективной истории по пьесе Максима Горького «Старик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Актёры труппы приступили к репетициям с декорациями на большой сцене театра. Режиссёр-постановщик Анна Потапова (Москва) создает детективную историю с финалом, который одни назовут неожиданным, другие, напротив, посчитают логичным. Несомненно, этот тонкий, психологический, сильный материал вызовет отклик в душе каждого зрителя», - отметили в пресс-службе.

Эту пьесу Горького, написанную почти сто лет назад, называют редкой, так как режиссеры нечасто осмеливаются ставить ее на театральной сцене. За всю историю существования материала только пять театров решились создать на его основе спектакль, в их числе Малый театр, Театр Российской Армии. В 1962 году «Старик» с успехом шел и на сцене Псковского академического театр. Спустя 55 лет Псков вновь обращается к этой пьесе.

В центре спектакля удачливый предприниматель Мастаков, богатый человек, влюбленный в умную и красивую женщину, вдову полковника, - все в жизни у него складывается хорошо, но у каждого найдется свой «скелет в шкафу».

В постановке заняты народные артисты РФ Юрий Новохижин и Владимир Свекольников, заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Виктор Яковлев, Галина Шукшанова, артисты Роман Сердюков, Нина Семенова, Максим Плеханов, Мария Петрук, Александр Овчаренко, Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Наталья Петрова, Камиль Хардин.

Для зрителей старше 12 лет. Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе театра на улице Пушкина, 13, в «Империале» и на сайте.