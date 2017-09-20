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Общество

Набор слушателей на новый учебный год открыт в псковском университете «Знания»

Университет Пожилого Человека «Знания» объявляет набор слушателей на новый учебный год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Набор открыт по следующим направлениям:

 - Английский язык

 - Творческая студия

 - Компьютерная грамотность

 - Медицинский тренинг «Оказание первой помощи»

 - Школы красоты

- Психологические тренинги

Занятия начнутся с 9 октября. Обучение бесплатное.  Предварительная запись и информация о расписании по телефонам: (8112) 441-551, 441-001, 441-221. Адрес университета: улица Ольгинская набережная, дом 9А (район «Четыре угла»).

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