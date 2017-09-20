Набор слушателей на новый учебный год открыт в псковском университете «Знания»
Университет Пожилого Человека «Знания» объявляет набор слушателей на новый учебный год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.
Набор открыт по следующим направлениям:
- Английский язык
- Творческая студия
- Компьютерная грамотность
- Медицинский тренинг «Оказание первой помощи»
- Школы красоты
- Психологические тренинги
Занятия начнутся с 9 октября. Обучение бесплатное. Предварительная запись и информация о расписании по телефонам: (8112) 441-551, 441-001, 441-221. Адрес университета: улица Ольгинская набережная, дом 9А (район «Четыре угла»).