Новую виртуальную экскурсию предлагает Пушкинский заповедник

14:01, 20 сентября 2017, ПАИ

Новая виртуальная экскурсия по «Пушкинской деревне» и музею «Водяная мельница в Бугрово» появилась на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

Экскурсия организована таким образом, что посетитель может самостоятельно планировать маршрут: от входа в музей, по «деревне», к мельничному пруду, мельничной плотине и далее. Пользователь интернета также сам может выбирать и скорость движения, увеличивать или уменьшать изображение, выводить на экран справочную информацию о том или ином объекте по пути своего следования и многое другое.

Предусмотрено и звуковое сопровождение экскурсии: наигрыш «Ярмарочная», исполненный на псковских крыловидных гуслях Татьяной Бариновой (1914, деревня Малое Савино Красногородской волости Опочецкого уезда Псковской губернии — 1992).

Лидия Токарева напомнила, что эта экскурсия — уже пятая в разделе «Виртуальные прогулки по Пушкинскому заповеднику». В конце 2012 года здесь проявились прогулки по Михайловскому и Тригорскому, летом 2013-го — по усадьбе Петровское, в ноябре 2014 года — по Святогорскому монастырю.