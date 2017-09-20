У юных псковичей есть возможность попасть на приём к Валентине Матвиенко

16:18, 20 сентября 2017, ПАИ

До 1 ноября проходит прием работ на конкурс детского рисунка «Природа родного края» и конкурс фоторабот «Экологические места России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Конкурсные работы представляются в электронном виде – сканированные рисунки в формате JPG с разрешением 300 dpi. Их участникам или представителям необходимо разместить на сайте http://www.эко2017.рф.

Лучшие работы будут представлены в Совете Федерации. Победителей пригласят для торжественного награждения в Москву на встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.







