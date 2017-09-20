Доля не отдыхавших летом россиян снизилась до 31%

15:22, 20 сентября 2017, ПАИ

Количество россиян, которые летом не смогли позволить себе отдых, в 2017 году снизилось по сравнению с 2016-м на 14%, до 31%. Об этом со ссылкой на генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова пишет ТАСС.

«В 2017 году зафиксирован абсолютный минимум за все время исследования тех, кто не отдыхал этим летом - только 31%. В прошлом году, для сравнения, было 45%. Среди тех, кто совсем не отдыхал, доминируют россияне с плохим материальным положением (либо средним), жители малых и средних городов и пенсионеры», - сказал Федоров.

Он также отметил, что 41% опрошенных провели отпуск дома или на даче. Только 26% респондентов ответили, что провели отпуск вдали от дома, но число тех, кто выехал за рубеж, при этом сравнительно невелико.

По словам Валерия Федорова, отдыхавших за границей россиян можно условно разделить на три группы: первая - это Прибалтика (около 1%), вторая - другие места на территории бывшего СССР, за исключением России и Прибалтики (3%), третья - дальнее зарубежье, то есть за пределами бывшего СССР (7%).

По сравнению с двумя прошлыми годами доля россиян, выезжающих в страны дальнего зарубежья, в 2017 году выросла. Раньше этот показатель колебался в пределах 5%.

Главным российским курортом стал Сочи. В Краснодарском крае отдохнули 11% респондентов, в Крыму - 6%.

При этом впервые за время проведения исследований погода стала главной причиной недовольства россиян отпуском.