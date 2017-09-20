В Псковской области глав администраций могут обязать отчитываться о доходах перед губернатором

14:39, 20 сентября 2017, ПАИ

На ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатам предстоит рассмотреть законопроект, регулирующий порядок предоставления сведений о доходах гражданами, претендующими либо уже занимающими должность главы местной администрации по контракту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Разработанный администрацией области проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об организации муниципальной службы в Псковской области» отражает новые нормы федерального законодательства в сфере противодействия коррупции. В соответствии с их требованиями претенденты на должность главы городской или районной администрации обязаны предоставить высшему должностному лицу субъекта РФ сведения об имуществе, доходах и расходах, как собственных, так и членов своей семьи.

Документом предусмотрено, что обязанность по проверке полноты и достоверности этих сведений возлагается на главу региона.

Отчитываться губернатору о своём финансовом положении придётся и местным депутатам, даже если они осуществляют свою деятельность не на постоянной профессиональной основе, а также гражданам, замещающим муниципальные должности, и лицам, претендующим на эти должности.

Новые положения содержатся в проекте закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области», который также поступил на рассмотрение регионального парламента.