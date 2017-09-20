Более 3,5 тысяч жителей Псковской области пострадали от клещей в этом году

14:43, 20 сентября 2017, ПАИ

По данным на 20 сентября в Псковской области с начала сезона от клещей пострадали 3 тыс. 520 человек, среди которых 899 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач регионального Центра гигиены и эпидемиологии Сергей Никифоров.

По его словам, за последние семь дней, с 13 по 20 сентября, в медицинские учреждения области с жалобами на укусы этих насекомых обратились 106 человек, в том числе 13 — детей. Случаи присасывания клещей были зафиксированы в половине муниципальных образований области, исключением стали Бежаницкий, Дедовический, Куньинский, Локнянский, Новосокольнический, Палкинский, Порховский, Пушкиногорский, Пыталовский, Себежский,Стругокрасненский и Усвятский районы.

За семь дней лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 59 снятых с людей клещей на вирусный энцефалит (все результаты отрицательные), 5 - на боррелиоз (положительные 3), 8 - на моноцитарный эрлихиоз (все результаты отрицательные) и 8 — на гранулоцитарный анаплазмоз (все результаты отрицательные).

Серопрофилактика была проведена одному человеку.

Добавим, что с начала сезона сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области провели акарицидные обработки на площади 329,216 га, из которых 123,381 га — территории летних оздоровительных учреждений.