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Общество

«Мисс Псков-2015» выступила в составе сборной России на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже

Обладательница титула «Мисс Псков-2015» Валерия Иванова выступила в составе сборной России на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, который проходил в Париже 17 и 18 сентября.

Как рассказала Валерия Иванова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, она принимала участие в конкурсе в качестве модели визажиста Надежды Казаковой.

«Это уже четвертый конкурс, на который мы ездили. В прошлом году мы принимали участие в Чемпионате мира в Сеуле, в Чемпионате Европы в Париже, где занимали призовые места, в Чемпионате Армении – там мы стали тоже абсолютными чемпионами», - рассказала псковская модель.

По итогам Чемпионата россияне взяли золото в номинации Stage Make-up – подиумный макияж, а также серебро в номинации Bodу painting – боди-арт. В командном зачете Россия заняла первое место и получила золотые медали и кубок. 

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