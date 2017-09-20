Голодец заявила об огромном количестве пожилых россиян
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что число лиц старше 70 лет в России достигло 13 млн 370 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».
«Это огромная цифра. И мы понимаем, что часть людей перешагнувших порог в 70 лет, требуют дополнительного ухода, требуют специального сопровождения», — сказала Ольга Голодец.
Она отметила, что уход за людьми старшего возраста включает в себя не только доброту и внимание, но и высокий уровень профессионализма людей, которые заняты уходом.