Голодец заявила об огромном количестве пожилых россиян

17:13, 20 сентября 2017, ПАИ

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что число лиц старше 70 лет в России достигло 13 млн 370 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

«Это огромная цифра. И мы понимаем, что часть людей перешагнувших порог в 70 лет, требуют дополнительного ухода, требуют специального сопровождения», — сказала Ольга Голодец.

Она отметила, что уход за людьми старшего возраста включает в себя не только доброту и внимание, но и высокий уровень профессионализма людей, которые заняты уходом.