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Экономика

Свыше 10 гектаров неиспользуемых сельхозугодий выявлены в Новоржевском районе

Свыше 10 гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий выявило Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в Барутской волости Новоржевского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, собственник пахоты привлечен к административной ответственности.

Нарушения земельного законодательства обнаружены в ходе внеплановой выездной проверки. При осмотре земель сельхозназначения площадью 11,4 га в районе деревни Гриньково установлено, что они не используются для сельскохозяйственного производства и зарастают древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Земельный участок находится в собственности гражданина Российской Федерации, который не проводил необходимые мероприятия по защите земель от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, чем нарушил требования статей 13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации.

За допущенное нарушение владельцу земель назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, выдано предписание, обязывающее собственника привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.

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