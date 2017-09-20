Генпрокуратура России рекомендовала Эстонии озаботиться не стеной на границе, а борьбой с нелегальными мигрантами

15:57, 20 сентября 2017, ПАИ

Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян поднял вопрос о целесообразности строительства властями Эстонии стены на границе с Россией. Об этом он сказал на 17-й встрече генеральных прокуроров государств-членов Совета государств Балтийского моря, которая проходит в Светлогорске, сообщает издание «Новый Калининград».

Генпрокурор Северного округа Эстонии Таави Перн в своем докладе сообщил, что в 2016 году прокуратура рассмотрела три дела, которые касались незаконной миграции. В одном случае восемь человек пытались перевезти из России в Польшу через Эстонию 51 вьетнамца. Кроме того, два человека ввезли незаконно в Эстонию двух граждан Молдавии, чтобы те занимались попрошайничеством. Третье дело касалось уроженцев Ирака, которые перевозили через Эстонию в Финляндию своих иракских родственников.

Замгенпрокурора Саак Карапетян уточнил, сколько всего незаконных мигрантов из России пересекли границу с Эстонией. Таави Перн ответил, что речь идет о 80% из 200 человек. «Я слышал, что на границе собираются построить стену. Может быть, лучше пустить эти деньги на борьбу с незаконной миграцией?» — прокомментировал эту ситуацию Саак Карапетян. Он уточнил, что это не вопрос, а мнение.