Операцию «Мак-2017» продолжают проводить полицейские в Псковской области

19:52, 20 сентября 2017, ПАИ

С 1 августа по 30 сентября в Псковской области проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ее цель – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.

В рамках проводимой операции правоохранительные органы организуют работу по выявлению и перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, а также проведут мероприятия, направленные на задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков запрещенных веществ.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, псковичи могут сообщать в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам: (8112) 59-22-33, (8112) 66-16-49, (8112) 59-37-00.

Кроме того, сообщение можно отправить через интернет-сайт УМВД России по Псковской области, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области ukonpskov@mvd.ru.