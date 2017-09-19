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Экономика

Тонну говядины с картоном не смог ввезти в Псков белорус

18 сентября в Себежском районе гражданину Белоруссии запретили ввоз около тонны мяса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.  

В автомобиле была выявлена бескостная говядина в блоках (в количестве 66 штук) темно-красного цвета, упакованная в полиэтиленовую прозрачную упаковку, уложенная навалом, накрытая картоном. Также в транспортном средстве перевозились 4 говяжьи головы без шкуры, без упаковки, уложенные на блоки бескостной говядины и накрытые картоном. Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: автомобиль не соответствовал ветеринарно-санитарным требованиям, не был оснащен холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в грузовом отсеке транспортного средства составила +15 градусов. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, а также ветеринарные и товаротранспортные документы отсутствовали. Информация о дате производства, сроке годности и условиях хранения не установлена. Кроме того, перевозка говядины осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами - картоном.

Водитель сообщил, что перевозил принадлежащий ему товар, приобретенный в Новополоцке, для реализации в Пскове.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. В  ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Товар возвращен в Белоруссию.

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