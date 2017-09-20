Директор столовой требуется в администрацию Псковской области
15 ноября в 11:00 Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям проводит конкурс на замещение должности директора государственного предприятия Псковской области «Столовая № 1 Управления делами администрации области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Требование к участникам конкурса: высшее профессиональное образование, наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года или опыта работы на руководящей должности не менее года. Документы для участия в конкурсе принимаются с 9:00 2 октября до 18:00 2 ноября по адресу: Псков, улица Пароменская, дом 21/33, кабинет № 6.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комитет в установленный срок следующие документы:
а) заявление;
б) анкету по форме, утвержденной приказом комитета;
в) две фотографии размером 4×6 см;
г) справку о состоянии здоровья по установленной форме;
д) справку о прохождении флюорографии, выданную не позднее чем за один год до дня представления ее в комитет;
е) заверенные в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации;
ж) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
з) документы воинского учета для военнообязанных лиц;
и) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно) на знание:
а) отраслевой специфики предприятия;
б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
в) основ управления предприятием, финансового аудита и планирования;
г) основ маркетинга;
д) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Второй этап проводится в форме собеседования. О результатах конкурса его участники уведомляются комитетом в письменной форме через почтовое отправление в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 29-86-02, 29-86-01.