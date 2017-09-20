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Общество

Директор столовой требуется в администрацию Псковской области

15 ноября в 11:00 Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям проводит конкурс на замещение должности директора государственного предприятия Псковской области «Столовая № 1 Управления делами администрации области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Требование к участникам конкурса: высшее профессиональное образование, наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года или опыта работы на руководящей должности не менее года. Документы для участия в конкурсе принимаются с 9:00 2 октября до 18:00 2 ноября по адресу: Псков, улица Пароменская, дом 21/33, кабинет № 6.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комитет в установленный срок следующие документы:

а) заявление;

б) анкету по форме, утвержденной приказом комитета;

в) две фотографии размером 4×6 см;

г) справку о состоянии здоровья по установленной форме;

д) справку о прохождении флюорографии, выданную не позднее чем за один год до дня представления ее в комитет;

е) заверенные в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации;

ж) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;

з) документы воинского учета для военнообязанных лиц;

и) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно) на знание:

а) отраслевой специфики предприятия;

б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;

в) основ управления предприятием, финансового аудита и планирования;

г) основ маркетинга;

д) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.

Второй этап проводится в форме собеседования. О результатах конкурса его участники уведомляются комитетом в письменной форме через почтовое отправление в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 29-86-02, 29-86-01.

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