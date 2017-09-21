Международный день мира отмечается сегодня

08:59, 21 сентября 2017, ПАИ

21 сентября отмечается Международный день мира, пишет портал calend.ru.

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира (International Day of Peace) и установила его празднование на третий вторник сентября. Учредив этот День, Генеральная Ассамблея посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

С тех пор этот праздник вовлек миллионы людей, охватив многие страны и регионы, где силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и мероприятия.