Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону

16:52, 20 сентября 2017, ПАИ

Жилищный фонд Псковской области полностью готов к прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов, все потребители тепловой энергии получили паспорта готовности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В свою очередь, теплоснабжающие организации Псковской области продолжают вести подготовку к осенне-зимнему сезону в штатном режиме — на сегодняшний день коммунальная инфраструктура региона готова на 90%. При этом полностью завершены работы в Красногородском, Локнянском и Палкинском районах, добавили в Госкомитете.

На подготовку к зиме предприятия жилищно-коммунального хозяйства запланировали более 578 млн рублей, которые направлены на модернизацию объектов ЖКХ, приобретение топлива и формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов.

Что касается даты начала отопительного периода, то органы местного самоуправления вправе самостоятельно принимать решение о сроке пуска тепла в жилые дома, не дожидаясь наступления холодов. Учитывая практику прошлых лет, подачу тепловой энергии планируется начать в конце сентября — начале октября, добавили в Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ.