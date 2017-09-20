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Общество

Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму

С вероятностью 65-67% в течение 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. Это следует из представленного Гидрометцентром России анализа климатических данных и прогностических разработок. В частности, в Псковской области с октября по февраль температурный режим будет находиться в пределах нормы, в марте -несколько выше нормы.

«Зима будет «стандартной», соответствующей климатическим нормам», - прокомментировал федеральным СМИ представленные данные руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он уточнил, что нормы рассчитываются исходя из средних показателей за последние 30 лет, а с началом XXI века зимы в России в основном были теплыми. «Наступающая зима будет примерно такой, какие бывали в 1960-1970-е годы. И на фоне теплых зим последнего десятилетия она покажется ну очень уж студеной», - сказал Роман Вильфанд.

В сообщении Гидрометцентра отмечается, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период за последние 17 лет колебалась в пределах 58-81 %. В течение холодного периода 2017-2018 годов вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами.

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