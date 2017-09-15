В чем хранить свои деньги если не под матрасом?

16:59, 20 сентября 2017, ПАИ

Ситуация в нашей стране не отличается стабильностью. Многие россияне, из-за неправильного места хранения своих сбережений, потеряли часть накоплений. Вариант с хранением «под матрасом» уже давно не рассматривается. Есть более надежные способы, когда государство гарантирует сохранность ваших средств.

Хранение денег в валюте

Этот способ считается одним из самых эффективных, но при условии, что денежные средства будут правильно распределены. Во многих крупных банках рекомендуют создать корзину из трех валют:

национального рубля,

доллара,

евро.

Такое решение поможет уберечься от серьезных потерь. Это связано с тем, что при падении одной денежной единицы рост наблюдается в цене у другой. Хранение в экзотической валюте следует рассматривать только в долгосрочных инвестиционных целях. Изучите курс доллара в Пскове и других валют, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определившись с видом валюты, следует подумать о том, где лучше всего хранить. Исходить следует из двух решающих факторов: безопасность, гарантия сохранности средств. В 2004 году было создано Агентство по страхованию вкладов, которое гарантировало сохранность вложений до 700 тыс. рублей. Сейчас эта сумма более высокая, а воспользоваться такой защитой могут и индивидуальные предприниматели.

Депозит в национальной валюте

Почти 52% россиян отдают предпочтение вкладам. В последнее время этот показатель немного упал, что связано с ухудшением благосостояния населения. К достоинствам относится то, что после окончания срока действия договора вы получите определенное вознаграждение, равной сумме набежавших процентов.

Если вы воспользуетесь услугой капитализации процентов, то ваш доход еще будет выше. Чем больше времени вы доверяете банку хранить ваши сбережения, тем выше процентные ставки. При выборе наиболее подходящего варианта обратите внимание на выгодные вклады банков Пскова. Вы найдете среди них лучшее для себя решение по уровню капитализации и другим параметрам.

При банкротстве выбранного учреждения вы сможете вернуть свои сбережения благодаря указанному выше агентству. Поскольку страховка затрагивает только 1,4 млн. рублей, при наличии более крупных сумм их рекомендуется разбить на более мелкие.

Покупка недвижимости

Этот вариант подходит тем, кто не доверяет банкам, но является обладателем крупных сумм, которых хватит на покупку квартиры или дома. Недвижимость всегда растет в цене. Если вы считаете, что инфляция не позволит получить хороший доход от депозитов, покупайте недвижимость. Вместе с тем придется потратить средства на страхование квартиры, чтобы защитить ее от непредвиденных ситуаций.

Драгоценные металлы

Еще один финансовый инструмент, позволяющий сберечь средства – драгоценные металлы. Их купить и хранить можно в финансовых учреждениях. Изучите рейтинг банков, чтобы найти наиболее подходящее решение. К драгоценным металлам относится:

золото,

серебро,

платина,

палладий.

Основная причина популярности и высокой цены кроется в их уникальных физико-химических свойствах и дефицитности. Многие банки предлагают купить слитки разного веса. С одной стороны, этот способ довольно простой, с другой – требует особого подхода. Проблемы могут возникнуть на стадии покупки. Дело в том, что слитки относятся к категории «имущество», поэтому при продаже облагаются налогом в 18%. Если через некоторое время вы решите продать слиток, то опять придется заплатить 13% подоходного налога.

Покупка криптовалюты

В последнее время наблюдается большой ажиотаж вокруг криптовалюты. И немудрено, ведь все за пару месяцевстоимость биткоина возрасла с нескольких десятков до нескольких тысяч. Это можно заметить, взглянув на курс биткоина на Bankiros.ru. И сейчас многие выбирают криптовалюту как способ инвестирования своих средств.

Таким образом, существует большое количество вариантов, позволяющих не только сберечь деньги, но и приумножить их. Все они более выгодные, чем хранение в домашних условиях. Экономические ситуации у всех разные, поэтому способ хранить сбережения для каждого индивидуален.