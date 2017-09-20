Псковский филиал Академии ФСИН России взял «золото» в соревнованиях по настольному теннису среди силовых ведомств

21:19, 20 сентября 2017, ПАИ

В Пскове состоялись соревнования по настольному теннису на первенство Псковского регионального отделения общества «Динамо» с участием спортсменов УМВД, УФСБ, УФСИН, ГУ МЧС России по Псковской области, Росгвардии и других силовых ведомств региона в составе 9 команд.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, Псковский филиал Академии ФСИН России на соревнованиях одержал убедительную победу, взяв «золото» в командном зачете.

Победителем среди женщин стала старший инспектор группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения Псковского филиала Академии ФСИН России Светлана Шкорубская.

Кроме того, старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Яковлев взял «бронзу» среди ветеранов соревнований.