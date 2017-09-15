10 правил как снять квартиру

17:19, 20 сентября 2017, ПАИ

Снять жилье – для многих это единственная возможность жить в квартире. Раньше популярными были услуги агентов по недвижимости, которые помогали подобрать подходящий вариант. Сегодня, из-за сложной экономической ситуации, люди сами пытаются снять квартиру. Чтобы не оказаться в сложной ситуации, нужно придерживаться нескольких правил.

1. Найдите площадку, где представлено больше всего вариантов

Сделать это можно через печатные издания или в интернете. Примером, такой площадки является портал, где представлена вся недвижимость Минска Домовита. Он пользуется популярностью, поскольку дает возможность получить не только информацию о квартире, но и посмотреть фотографии, почитать отзывы, подобрать с помощью фильтров подходящий вариант.

2. Решите, с кем хотите сотрудничать

Предложение может быть оставлено от имени агентства, частного агента по недвижимости или собственника. Последний вариант на первый взгляд может показаться более выигрышным. Если вы хотите заключить договор, проверить чистоту сделки или просто разделить ответственность, сделайте заявку агенту.

3. Совершите несколько звонков

Не останавливайтесь на первом попавшемся варианте. Учитывайте этажность дома, наличие интернета. При переговорах спросите, входит ли в стоимость аренды плата за электричество и воду. Если в квартире есть стационарный телефон, уточните, как придется оплачивать телефонные разговоры.

4. Посмотрите квартиру и сразу же решите все вопросы с владельцем

Если все условия подходит, то проверьте, работает ли бытовая техника. Включите кран, вода нигде не должна подтекать. Если вам оставляют холодильник, стиральную машину, они должны быть исправными. Уточните, в какой валюте нужно будет расплачиваться. Если это доллар или евро, то вам воспользуйтесь конвертером валют , чтобы рассчитать сумму по текущему курсу. Это позволит вам в некоторых случаях существенно сэкономить.

5. Договоритесь о смене замка и необходимости ремонта

Если вы договоритесь, что смените хотя бы один замок, вы застрахуете себя от риска быть обворованным прошлыми квартирантами. Один ключ сразу оставьте владельцам. Если планируете снимать квартиру длительный срок, поинтересуйтесь, за чей счет будет делаться ремонт.

6. Проверьте все документы

Не стоит соглашаться на сделку, если у квартиры несколько собственников. Подписывайте договор только после того, как вам были предъявлены документы на собственность. Это должны быть оригиналы, а не копии. Проверьте наличие предыдущих оплат по коммунальным платежам. Вряд ли вы будете рады, если начнут появляться проблемы с этим в будущем.

7. Ответственно подойдите к финансовому вопросу

Обычно по ценам, которые сильно занижены по сравнению с рыночными, сдаются проблемные квартиры. Это могут быть неблагополучные соседи, отсутствие ремонта, мошеннические схемы. Если вы решили сотрудничать с риелтором, не платите ему до совершения сделки.

8. Определите, как будут делаться платежи владельцу

Сегодня многие используют банковский перевод. Будьте готовы к тому, что хозяин первое время будет приезжать, чтобы посмотреть состояние своей жилплощади. К этому нужно относиться спокойно.

9. Заключите договор

Постарайтесь проследить, чтобы в нем было указано, как часто вам могут происходить повышение оплаты. Договор заключается на любое время. В нем же указывается, что остается квартирантам в пользование.

10. Все договоренности прописывайте на бумаге

Если договорились с владельцем об оплате раз в квартал или месяц, попросили отсрочку, составьте официальную бумагу. Это защитит вас от непредвиденных ситуаций. Можете занести информацию о том, как часто собственник помещения может приходить с проверкой.