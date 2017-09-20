Пожилые псковичи приложились к чудотворной иконе

18:08, 20 сентября 2017, ПАИ

Участники проекта «Помощь ради жизни» Псковского Красного Креста совершили путешествие в Великий Новгород. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, группа из 35 пожилых людей из числа бывших малолетних узников и детей войны посетила Юрьевский монастырь. В Георгиевским соборе обители участники экскурсии узнали об истории возведения монастыря, увидели высокие столпы, лики святых и древние фрески.

Проехав по старым улицам Новгорода, гости остановились возле фонтана - символа Международного культурно-экономического форума «XXIX Ганзейские дни Нового времени». Экскурсовод рассказала, что фонтан сделан в форме круга из гранита, потому что символизирует стол переговоров, где по периметру круга размещены инкрустированные цветной мозаикой изображения гербов 16 стран, входящих в Ганзейский союз Нового времени.

Экскурсанты осмотрели и памятник тысячелетию России, авторами которого являются скульпторы М. Микешин и И. Шредер, архитектор - В. Гартман. От экскурсовода члены клуба узнали, что установлен памятник по указу императора Александра II и отображает историю государства с IX по XIX веков в виде государственных деятелей, военных героев, просветителей, писателей и художники, всего – 129 фигур.

Побывали участники поездки в самом древнем храме России - Софийском соборе, построенном в 1045 году по заказу новгородского князя Владимира, сына Ярослава Мудрого. Оказалось, что древние граффити, нацарапанные «писалом» – инструментом для письма на бересте, обращены к Богу и святым.

Перед Успенским иконостасом псковичи приложились к чудотворной иконе «Божья Матерь Знамение», у Рождественского иконостаса они помолились и поставили свечи перед чудодейственными иконами «Тихвинская Богоматерь» и «Спас на престоле», посмотрели на Магдебургских вратах собора изображенные библейские и евангельские сцены (48 сюжетов).