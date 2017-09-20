Ремонт улиц и дворов в Пскове идет в соответствии с графиком

18:36, 20 сентября 2017, ПАИ

Ремонт улиц и дворовых территорий в Пскове идет в соответствии с графиком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования.

В настоящий момент в городе приступили к ремонту улицы Индустриальной на участке от путепровода до улицы Новаторов. Подрядчик производит фрезерование 450-метрового участка с последующей заменой верхнего слоя покрытия.

Кроме того, начались работы по благоустройству улицы Шестака: строители прокладывают ров под бордюрный камень, далее будет выполнена отсыпка дорожного полотна и обустройство тротуаров. На первом этапе ремонтных работ были произведено обустройство ливневой канализации.

В завершающей стадии находится ремонт перекрестка 128-й Стрелковой дивизии и улицы Вокзальной. Накануне подрядчик установил светофорный объект, выполнил укладку верхнего слоя асфальтового покрытия проезжей части. Заканчиваются работы по обустройству тротуара и съездов.

На улице Вокзальной (участок от Октябрьского проспекта до улицы Л. Толстого) рабочие выполняют обустройство тротуаров, замену бортового камня, производится снос аварийных деревьев. Впереди работы по выравниванию канализационных колодцев, фрезерованию и укладке нового покрытия проезжей части.

На улице Л. Толстого (участок от улицы Кузнецкой до Гражданской) подрядчик завершает работы по благоустройству тротуаров, установке бортового камня и приступает к фрезерованию покрытия проезжей части.

Также в городе проходит ремонт улиц Алмазной (от Чудской до Поземского) и Красных Партизан (от К. Маркса до Воровского).

С начала сезона отремонтированы участки улиц Советской Армии, Некрасова, Герцена (первый этап), Гражданской и Зонального шоссе.

Кроме того, по псковской муниципальной программе полностью сделаны и сданы заказчику 11 дворовых территорий города Пскова, в более чем 50 дворах работы продолжаются. Ещё 13 дворов в Пскове ремонтируются благодаря участию в федеральном проекте партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды». Также в планах на этот год — ремонт еще четырех общественных территорий.

Напомним, что всего в этом году в областном центре планируется привести в порядок 85 дворов и 17 объектов улично-дорожной сети города.