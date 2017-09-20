Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Пустошке

21:00, 20 сентября 2017, ПАИ

20 сентября в Пустошке отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда в рамках подготовки к началу отопительного сезона осуществлён обход многоквартирных жилых домов с печным отоплением. Было проинструктировано 10 человек, распространено 10 листовок, а также проведены индивидуальные беседы.

Кроме того, в рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории Пустошкинского района и рассмотрены основные причины пожаров в результате неправильной эксплуатации и устройства печного отопления.