Машину должника приставы арестовали прямо у торгового центра в Пскове

17:46, 20 сентября 2017, ПАИ

Судебный пристав по розыску Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области наложил арест на автомобиль должника, обнаруженный с помощью приложения ФССП России «Мобильный розыск».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, принадлежащий должнику Volkswagen Passat приставы обнаружили в ходе очередного мероприятия, проводимого при помощи приложения «Мобильный розыск», на стоянке торгового центра Пскова. Хозяин машины имел долг в 150 тысяч рублей по кредитным и коммунальным платежам. За рулём Volkswagen Passat оказался отец должника, который знал о долгах, но тем не менее ездил на машине, на которую судебными приставами наложен запрет на регистрационные действия.

Судебный пристав по розыску Екатерина Исакова приняла решение о составлении акта описи и ареста автомобиля и оставлении его на ответственное хранение отцу должника. Мужчину под поспись предупредили о статье 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Екатерина Исакова отметила: «В случае погашения гражданином долговых обязательств в течение установленного судебным приставом срока, автомобиль будет возвращен хозяину. Если же должник не сможет рассчитаться по долгам, автотранспорт будет подлежать оценке и дальнейшей передаче на реализацию».

Добавим, что судебные приставы отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей Управления ФССП России по Псковской области практически ежедневно проверяют автомобильные стоянки возле крупных магазинов города, а также стоянки во дворах домов с помощью приложения «Мобильный розыск».

Целью таких выходов-рейдов является нахождение имущества (автомобилей) должников и применение к ним мер принудительного взыскания для оплаты задолженностей по различным категориям исполнительных производств.

«Многие граждане, видя судебного пристава с направленным телефоном на машину, интересуются таким ноу-хау, желая скачать его на свой телефон, но только действующие судебные приставы имеют доступ к приложению, для остальных программа недоступна. Однако узнать о наличии долгов любых физических и юридических лиц можно с помощью мобильного приложения ФССП, которое является общедоступным», - отметили в УФССП. Кроме того, проверить себя и своих близких на долги можно на официальном сайте Управления http://r60.fssprus.ru/.