В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной

20:39, 20 сентября 2017, ПАИ

В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной на участке от путепровода до улицы Новаторов. Подрядчик производит фрезерование 450-метрового участка с последующей заменой верхнего слоя покрытия.

Как рассказали в Управлении городского хозяйства администрации города, работы по благоустройству также начались на улице Шестака: строители прокладывают ров под бордюрный камень, далее будет выполнена отсыпка дорожного полотна и обустройство тротуаров. На первом этапе ремонтных работ были произведено обустройство ливневой канализации.

В завершающей стадии находится ремонт перекрестка 128 Стрелковой дивизии и улицы Вокзальной. Накануне подрядчик установил светофорный объект, выполнил укладку верхнего слоя асфальтового покрытия проезжей части. Заканчиваются работы по обустройству тротуара и съездов.

На улице Вокзальной (участок от Октябрьского проспекта до улицы Л. Толстого) рабочие выполняют обустройство тротуаров, замену бортового камня, производится снос аварийных деревьев. Впереди работы по выравниванию канализационных колодцев, фрезерованию и укладке нового покрытия проезжей части.

На улице Льва Толстого (участок от улицы Кузнецкой до Гражданской) подрядчик завершает работы по благоустройству тротуаров, установке бортового камня и приступает к фрезерованию покрытия проезжей части.

Напомним, с начала сезона в Пскове отремонтированы участки улиц Советской армии, Некрасова, Герцена (1 этап), Зонального шоссе и Гражданской. В 2017 году запланирован ремонт на 17 объектах улично-дорожной сети города.