В Австралии открылся первый в мире хостел, сделанный полностью из песка

22:56, 20 сентября 2017, ПАИ

В курортном австралийском городе Голд-Кост открылся хостел, здание которого полностью сделано из песка. На его строительство ушло около 24 тонн материала. Об этом пишет Mashable.

Дизайн хостела разработал художник-постановщик фильмов «Безумный Макс» и «Голубая лагуна» Джон Даудинг. В нем есть два номера — общий на восемь человек и отдельный двухместный. Также в отеле оборудован бар, где можно отдохнуть на мягких креслах под навесом.

Отмечается, что жилище является частью рекламной кампании сервиса бронирования отелей Hostelworld и будет работать только три дня — с 20 по 22 сентября. К сожалению, все места в нем уже заняты.