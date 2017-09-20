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Страна и мир

В Австралии открылся первый в мире хостел, сделанный полностью из песка

В курортном австралийском городе Голд-Кост открылся хостел, здание которого полностью сделано из песка. На его строительство ушло около 24 тонн материала. Об этом пишет Mashable.

Дизайн хостела разработал художник-постановщик фильмов «Безумный Макс» и «Голубая лагуна» Джон Даудинг. В нем есть два номера — общий на восемь человек и отдельный двухместный. Также в отеле оборудован бар, где можно отдохнуть на мягких креслах под навесом.

Отмечается, что жилище является частью рекламной кампании сервиса бронирования отелей Hostelworld и будет работать только три дня — с 20 по 22 сентября. К сожалению, все места в нем уже заняты.

 

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