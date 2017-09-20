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Россиянин создал часы с клоуном из «Оно»

Российский часовщик Константин Чайкин выпустил лимитированную коллекцию часов Clown, часть прибыли от продажи которых пойдет в фонд помощи детям с редкими врожденными заболеваниями. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Оно» заставляет перенестись в детство и почувствовать себя ребенком, полным страхов и переживаний: то, что взрослым кажется обыденным, бывает для детей сложным препятствием. Clown для меня — символ пережитого вместе с героями фильма и романа, я рад, что могу с помощью этих часов помочь нуждающимся больным детям» — рассказал Константин Чайкин.

Часы выпущены ограниченным тиражом в 27 экземпляров (в романе Пеннивайз возвращался в город каждые 27 лет). Новинка работает на базе автоматического механизма ETA 2824-2.

 

 

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