Нейросеть научили создавать 3D-модели лица по фотографии
Специалисты Университетов Ноттингема и Кингстона создали нейросеть, способную реконструировать 3D-модель человеческого лица на основе одного изображения. На разработку обратило внимание издание The Verge.
Для создания алгоритма исследователи обучили сверточную нейронную сеть (convolutional neural network), пропустив через нее множество объемных 3D-моделей людей и обычных 2D-изображений.
Исследователи отметили, что реконструкция 3D-модели лица являлась фундаментальной проблемой для компьютерного зрения. Ранее в качестве исходного объекта для создания модели требовалось несколько изображений лица в разных ракурсах, теперь же можно обойтись одной фотографией. По словам создателей, их нейросеть работает с разными выражениями лица и освещением.