0
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
22:07
В Мексике произошло сильное землетрясение
22:57
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
09:49
Профстандарт для нянь разработан в России
09:04
День программиста празднуется в России 13 сентября
17:44
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
18:11
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса
Еще новости
Страна и мир

Нейросеть научили создавать 3D-модели лица по фотографии

Специалисты Университетов Ноттингема и Кингстона создали нейросеть, способную реконструировать 3D-модель человеческого лица на основе одного изображения. На разработку обратило внимание издание The Verge.

Для создания алгоритма исследователи обучили сверточную нейронную сеть (convolutional neural network), пропустив через нее множество объемных 3D-моделей людей и обычных 2D-изображений.

Исследователи отметили, что реконструкция 3D-модели лица являлась фундаментальной проблемой для компьютерного зрения. Ранее в качестве исходного объекта для создания модели требовалось несколько изображений лица в разных ракурсах, теперь же можно обойтись одной фотографией. По словам создателей, их нейросеть работает с разными выражениями лица и освещением.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 1
В Мексике произошло сильное землетрясение
19 сентября 2017
В Мексике произошло сильное землетрясение
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
18 сентября 2017
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Профстандарт для нянь разработан в России
13 сентября 2017
Профстандарт для нянь разработан в России
День программиста празднуется в России 13 сентября
13 сентября 2017
День программиста празднуется в России 13 сентября
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
12 сентября 2017
Николай Патрушев: Россия практически решила проблему международного терроризма внутри страны
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса
11 сентября 2017
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса 16
Путин не поедет на Генассамблею ООН
02 сентября 2017
Путин не поедет на Генассамблею ООН 2

Идет загрузка...