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Apple заявила о проблемах с сотовой связью в своих новых смарт-часах

Корпорация Apple признала, что в ее новых смарт-часах Apple Watch третьей серии, которые поступят в продажу через несколько дней, имеется проблема с сотовой связью. Об этом сообщил в среду сетевой ресурс The Verge.

По его данным, часы, которые удалось раньше даты выхода протестировать некоторым журналистам профильных изданий, периодически пытаются подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сети сотовой связи стандарта LTE.

В компании признали неполадку. «Мы обнаружили, что когда Apple Watch третьей серии при отсутствии связи пытаются присоединиться к неизвестным сетям Wi-Fi, то это может временами препятствовать функционированию сотовой связи», - говорится в сообщении корпорации, которое приводит The Verge. В Apple добавили, что устранят проблему в последующих обновлениях программного обеспечения, не указав возможной даты.

Особенностью новой версии смарт-часов является встроенный беспроводной модем, который позволяет им работать независимо от смартфона iPhone. Ранее для того, чтобы совершать с помощью Apple Watch телефонные звонки, посылать смс-сообщения или воспроизводить музыку, пользователь был должен обязательно держать рядом свой смартфон. В Apple решили предоставить потребителям большую свободу в этом плане.

Презентация новых Apple Watch состоялась 12 сентября в кампусе Apple Park в Калифорнии. Их планируется выпустить на рынок 22 сентября. Предзаказы на новинку начались 15 сентября. Цена на смарт-часы составит 399 долларов для модели с возможностью подключения к сотовой связи и 329 долларов - без нее.

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