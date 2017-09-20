В Минэнерго объяснили идею о запрете ламп накаливания мощнее 50 Вт

23:07, 20 сентября 2017, ПАИ

Инициатива Минэнерго о прекращении оборота ламп накаливания мощнее 50 Вт не предусматривает введение запрета в ближайший год. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, передает газета «Известия».

«Инициатива Министерства энергетики не заключается в том, чтобы вводить запрет завтра и даже в следующем году. Речь идет о том, что есть норма закона, которая позволяла нам это сделать раньше, но мы этого не сделали... Поэтому мы говорим об условиях, которые бы способствовали введению данного запрета», –– рассказал Инюцын.

Он отметил, что для начала заводы РФ должны быть готовы обеспечить спрос на рынке.

«Сначала мы говорим о том, чтобы наши производители могли осилить этот объем. Первое — чтобы промышленность была готова. При этом мы делаем акцент на отечественную промышленность. Второе — это то, чтобы граждане были защищены, а для этого потребуются две вещи — лабораторная сертификация и гарантийный период», –– сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что Минэнерго хочет запретить использование ламп накаливания мощностью свыше 50 Вт и заменить их на светодиодные.

«Сейчас ограничение действует для всех — государственных учреждений, коммерческих организаций, физических лиц — до 100 Вт нельзя производить и продавать. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 Вт», –– заявлял в июле Инюцын.