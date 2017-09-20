Владимир Путин поручил обеспечить трансляцию с участков на выборах президента

23:13, 20 сентября 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить видеотрансляцию в режиме реального времени с избирательных участков во время проведения президентских выборов в 2018 году. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля, передает «Известия».

«Обеспечьте в ходе проведения выборов президента Российской Федерации в 2018 году организацию видеотрансляций в режиме реального времени с использованием информационно­-телекоммуникационной сети интернет с избирательных участков, находящихся на территории Российской Федерации, процедур проведения голосования и подсчета голосов избирателей, а также аналогичных видеотрансляций работы территориальных избирательных комиссий», — говорится в документе.

Согласно поручению, в качестве поставщика услуг должно быть выбрано ПАО «Ростелеком», на оказание услуги будут выделены средства из федерального бюджета. Отмечается, что в 2017 году финансирование должно составить не менее 74,9 млн рублей, а в 2018 году — не менее 2,727 млрд рублей.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которому более двух третей россиян хотят видеть Владимира Путина на должности главы государства и после истечения его нынешнего срока. Более половины респондентов заявили о готовности принять участие в голосовании.