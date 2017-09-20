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Страна и мир

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о Tax Free в России

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о введении в России системы tax free, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

В случае принятия закона будут внесены поправки в налоговый кодекс страны. Благодаря им иностранные туристы смогут вернуть НДС при покупке товаров на сумму более 10 тысяч рублей. Система распространяется на любые товары, в том числе алкогольную продукцию, кроме подакцизных. В пилотном режиме механизм tax free начнет работать в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Власти надеются, что нововведение повысит интерес туристов к российским товарам.

Минпромторгу только предстоит определить список компаний, которые смогут выдавать иностранцам чеки для возврата налога на таможне при вылете из России. Премьер-министр Дмитрий Медведев еще в июне пообещал, что система заработает уже с 1 октября этого года.

«Норму о возмещении суммы НДС иностранным гражданам предполагается реализовать в пилотном режиме. Это означает, что будет принят акт правительства, в котором будут определены места расположений организаций розничной торговли, участвующих в пилотном проекте и соответственно перечень таких организаций. Считаем, что система в пилотном режиме должна заработать со следующего года, когда будет в нашей стране проводиться Чемпионат мира по футболу, что очевидно повлечет большое количество иностранных туристов», — заявил во время заседания замминистра финансов Илья Турин.

Он же предупредил, что введение tax free в России не стоит ждать раньше 1 января «из-за технической неготовности».

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