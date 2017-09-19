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Экономика

Вдвое больше запрещенных товаров задержали таможенники РФ в 2017 году

За первую половину 2017 года сотрудники мобильных групп Федеральной таможенной службы обнаружили 19,1 тыс. т санкционных товаров, что больше, чем за весь 2016 год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ФТС.

За первое полугодие мобильные группы остановили 56,2 тыс. транспортных средств и проверили 1,6 млн т товаров. Вернуть успели более 13 тыс. т продукции, еще 3,4 тыс. т уничтожили.

Напомним, российские власти ограничили ввоз ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады в 2014 году в ответ на антироссийские санкции.

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