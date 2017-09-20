Уголовное дело по факту вандализма возбуждено в Новосокольниках

09:17, 21 сентября 2017, ПАИ

В Новосокольническом районе возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 1 сентября в вечернее время неустановленные лица, действуя из хулиганских побуждений, нанесли краской надписи и рисунки на стены двух зданий магазинов Новосокльнического райпо по улице Ленинской, 44, улице Шоссейной, 4, на стены многоквартирных жилых домов по улицам Ленинской, 43 и Партизанской, 9, 10, 12, а также на стены здания общежития МУП «ЖКХ» по улице Ленинской, 39 в Новосокольниках. В прокуратуре отметили, что это ухудшило внешний вид зданий, привело к их осквернению и причинило ущерб Новосокльническому райпо, МУП «ЖКХ» и управляющей организации ООО «ЖЭУ Новосокольники».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 3-х месяцев.