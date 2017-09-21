Денис Кугай проведёт для студентов из Санкт-Петербурга экскурсию по Псковскому театру

09:19, 21 сентября 2017, ПАИ

23 сентября в Псковском театре драмы актер труппы Денис Кугай проведет экскурсию для студентов Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Петербуржцы едут в путешествие по Псковской области, и по их собственному признанию, не могут не посетить памятник архитектуры со 110-летней историей после реконструкции.

Идею для путешествия студентам подсказал известный псковский (и теперь уже петербургский) архитектор, музыкант и друг Дениса - Константин Самоловов, который сейчас преподает в СПБГАСУ.

Напомним, что Денис Кугай совсем недавно примерил на себя роль экскурсовода.16 сентября в Пушкинских Горах он исполнил главную роль в новом спектакле-экскурсии известного московского режиссера Талгата Баталова «Хранитель». Премьера состоялась рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник». Планируется, что постановка войдет в репертуар Псковского театра драмы.

«В холодное время года спектакль показывать нельзя, и чтобы не потерять форму, я решил проводить экскурсии здесь», - смеется Денис.

Отметим, что в постановке Баталова были заняты и другие актеры труппы - Заслуженный артист России Виктор Яковлев, Роман Сердюков, Нина Семенова, Екатерина Миронова и Мария Петрук.

Тем временем в Псковском театре драмы начался новый сезон. К выпуску готовятся несколько премьер, две из которых зрители увидят совсем скоро - спектакль по пьесе Максима Горького «Старик» и детская сказка «Простодурсен и Великий Приречный театр».

Подробности в афише на официальном сайте драмтеатра.