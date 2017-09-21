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Общество

Псковский ребёнок-инвалид получил коляску после вмешательства прокурора

В Пскове прокурор добился обеспечения ребенка-инвалида техническим средством реабилитации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По заявлению местной жительницы прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ребенок-инвалид, нуждающийся в соответствии с индивидуальной программой реабилитации техническим средством реабилитации – креслом-коляской, длительное время был им не обеспечен.

В этой связи прокурор обратился в Псковский городской суд с требованием обязать Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечить ребенка-инвалида необходимым техническим средством реабилитации.

Требования прокурора ответчик удовлетворил добровольно. В настоящее время ребенок обеспечен креслом-коляской с ручным приводом.

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