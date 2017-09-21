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Общество

Для экономии Латвия использует на учениях советскую военную инфраструктуру

Минобороны Латвии в связи с активным развитием сил народного ополчения, усилением присутствия союзников в стране, а также новыми закупками вооружения рассматривает возможность использовать для военных учений бывшие объекты советской армии, сообщил парламентский секретарь министерства Виестурс Силениекс. Об этом пишет РИА Новости.

«Все эти объекты известны, но сейчас надо смотреть стратегически и оценивать, какие из них использовать проще всего и с наименьшими вложениями. Оцениваются бывшие карьеры, которые можно использовать для учебных стрельб», — сказал Силениекс.

По его словам, создавая подобные места для учений, нужно следить, чтобы там не проживали гражданские лица, а также руководствоваться принципами разумного хозяйствования: чтобы во время, когда учения не проводятся, эти территории могли использовать жители, например, для охоты, сбора грибов и ягод.

Минобороны также намерено развивать уже существующие полигоны, новых в ближайшие годы строить не планируется.

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