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Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Красноярск, Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск и другие города России оказались лидерами по уровню загрязнения атмосферы. Такие данные приведены в госдокладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», пишет газета «Известия».

По данным ведомства, за последние три года в России значительно ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. Только в 2016 году в воздух попало 31 617,1 тыс. т вредных примесей, что на 1,1% больше, чем в 2015 году.

Из-за увеличения вредных выбросов за последние несколько лет заболеваемость астмой в России выросла более чем на 1,5%. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, основные причины плохого качества воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных.

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