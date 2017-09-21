Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

09:23, 21 сентября 2017, ПАИ

Красноярск, Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск и другие города России оказались лидерами по уровню загрязнения атмосферы. Такие данные приведены в госдокладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», пишет газета «Известия».

По данным ведомства, за последние три года в России значительно ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. Только в 2016 году в воздух попало 31 617,1 тыс. т вредных примесей, что на 1,1% больше, чем в 2015 году.

Из-за увеличения вредных выбросов за последние несколько лет заболеваемость астмой в России выросла более чем на 1,5%. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, основные причины плохого качества воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных.