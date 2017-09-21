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Общество

Пропавшую великолучанку с родинкой на щеке продолжает разыскивать полиция

В Великих Луках полиция разыскивает пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 26 августа около 10:00 в Великих Луках по месту жительства из квартиры по улице Гастелло ушла 17-летняя Далия Печерская. И до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, на правой щеке -  родинка. Была одета в синее платье с желтыми цветами до колен, куртку цвета кофе с молоком, на ногах – бело-голубые балетки.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам  (811-53) 5-27-94,  8-953-247-45-76  или  02.

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