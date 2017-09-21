Фрукты из Сербии могут запретить в России

09:29, 21 сентября 2017, ПАИ

Россельхознадзор сообщил о росте случаев поступления на территорию России зараженной сербской подкарантинной продукции. Речь идет, прежде всего, о нектаринах, сливах и персиках, сообщает «Российская газета».

По данным службы, в данных видах продукции специалисты продолжают выявлять карантинный как для России, так и для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объект - восточную плодожорку (Grapholitha molesta (Busck).

«Так, с августа по сентябрь 2017 года было выявлено 12 случаев обнаружений указанного карантинного для РФ объекта», - говорится в сообщении. При дальнейшем выявлении карантинных объектов Россельхознадзор будет вынужден принять меры ограничительного характера на ввоз подкарантинной продукции происхождением из Республики Сербия на территорию России.

Восточная (персиковая) плодожорка - бабочка-вредитель, которая несет серьезную угрозу плодовым деревьям и способна погубить весь урожай. Опасна еще и тем, что очень плодовита и быстро распространяется.