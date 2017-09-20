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Водитель «Шкоды» повторно сел за руль пьяным в Острове

Вечером 20 сентября в Острове у дома по  улице Меркурьева полицейские установили нетрезвого 54-летнего водителя «Шкоды», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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