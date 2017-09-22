Часовые пояса

15:21, 22 сентября 2017, ПАИ

Часы на городских улицах и в парках не являются жизненной необходимостью. Теперь это атавизм, ведь точное время можно узнать с помощью мобильного телефона или наручных часов.

Тогда зачем Пскову уличные часы? Во-первых, это всё ещё удобно. Бежишь, к примеру, по улице Пушкина в театр, мысленно прикидываешь, что съесть бутерброд в буфете ты уже точно не успеваешь, а вот и часы: «Ура! Время ещё есть!» Во-вторых, это дополнительное украшение городского интерьера и бесплатная реклама в соцсетях: туристы обожают фотографировать всё, до чего дотянется объектив. К сожалению, сейчас часы на Пушкина опаздывающим театралам не помогут, потому что или стоят, или показывают время как им вздумается.

Одни из первых «общественных» часов появились в Пскове на колокольне Троицкого собора. В описании колокольни от 1763 года сказано: «Верх крыт жестью, в ней часы немецкие, колоколов больших и малых в семи окнах шестнадцать». К середине XIX века, когда колокольню зафиксировал в своём альбоме краевед, начальник стола Псковской губернской строительной и дорожной комиссии Иван Годовиков, часы были утрачены, о чём он написал в комментарии к чертежу. В 1884 году на звоннице установили новые немецкие циферблаты, сохранившиеся до наших дней.

В 1836 году в здании на Некрасова, 23, которое известно псковичам как Дом Советов, разместили восьмиметровую вышку оптического телеграфа. Казалось бы, при чём здесь часы? Терпение.

Псковская телеграфная станция стала составной частью самой длинной в мире (на период 1820-1840-х гг.) линии оптического телеграфа, открытой в 1839 году между Петербургом и Варшавой. Её длина составляла 1200 км. В 1861 году башню-вышку разобрали. В 1909-м появилась новая надстройка для астрономических наблюдений. Надстройка расположилась как раз на месте первой телеграфной вышки. После Октябрьской революции 1917 года башню переоборудовали и стали использовать как часовую, таковой она остаётся до сих пор. Правда, из-за листвы циферблаты не всегда хорошо видны горожанам, кроме того, часы на здании администрации Псковской области спешат на три минуты.

С уличными часами Пскову определённо не везёт: они то отказываются показывать правильное время, а то и вовсе пропадают. Например, в 2008 году к 1105-летию город получил часы в подарок от одной строительной компании. Их установили у Ольгинского моста, но хронометр за 200 тысяч рублей оказался с заводским браком в виде западающей стрелки. Механизм несколько раз вынимали из кованой оправы, чинили и устанавливали вновь, но всё без толку. В итоге ни часов, ни столба от часов у моста давно нет.

В 2011 году в честь своего дня рождения известный промышленный холдинг также преподнёс городу подарок. На пересечении улицы Ленина и Октябрьского проспекта появилось «Место встречи» с парой скамеек, фонарями и часами на изогнутой опоре, которую венчает чёрный котёнок. Но что-то снова не задалось. Несколько месяцев часы ходили как полагается, потом остановились, затем пошли и снова встали. Сейчас, на удивление, с точностью показаний всё в полном порядке.

До этого на месте «кошачьих» часов располагались ходики под маркой «Мегафона», но через некоторое время компания, видимо, перестала находить деньги на содержание, и их разбили.

Сразу в нескольких экземплярах часы имеются на железнодорожном вокзале Пскова. Такие как и должны быть: лаконичные, с римскими цифрами, подсветкой и безупречно точным ходом.

Во время немецкой оккупации часы на платформе тоже были. На фотографии 1941 года можно разглядеть едва заметный силуэт круглого циферблата (на него указывает стрелка).

Свой хронометр был и у здания автовокзала, но сначала он остановился, а потом исчез. Осталось только электронное табло в павильоне. Странно, конечно, что до сих пор часы здесь так и не появились. Они бы стали прекрасным украшением обновлённого фасада и ориентиром для встречающих и приезжих. Интересно, что сразу после открытия здания в 1959 году циферблат смотрел на Вокзальную улицу, через какое-то время (видимо, после очередного косметического ремонта) его развернули в сторону платформ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Остальные часы в Пскове имеют вид электронных табло и удобно расположены на фасадах вдоль основных городских магистралей. Однако не всегда их показаниям можно доверять. Самыми точными оказались данные на здании центрального телеграфа, которое выходит на Октябрьский проспект, и на фасаде «Газпрома» на Рижском проспекте, а вот часы над входом в главное управление Центробанка по Псковской области спешат на две минуты.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин







В городе есть даже солнечные часы. Барельеф располагается на здании главного корпуса Псковского госуниверситета на площади Ленина, 2. Часы есть, а инструкции к ним нет, поэтому для обывателей эта конструкция - просто набор цифр и точек со стрелкой.

Коллекцию точных механизмов Пскова хорошо бы пополнить, установив часы в одном из реновированных парков - Финском или Детском. Их там на самом деле не хватает. Часы в сочетании со скамейкой уместно смотрелись бы в Ботаническом, Летнем саду или на аллее Октябрьского проспекта. Можно взять пример с соседей по Ганзейскому союзу и украсить часами фасады аптек, кафе или магазинов, как это сделано в Риге и Таллине. Но пока фантазия псковских предпринимателей не продвинулась дальше электронных табло.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Самые обычные часы на изящной «ножке», как в ганзейском Кракове и неганзейском Вильнюсе, прекрасно дополняют городской интерьер, делают его чуть более уютным и домашним. Для небольшого Пскова это как нельзя кстати. Улица Пушкина тому подтверждение. Осталось только определиться с часовщиком, который будет следить за точностью хода городского времени.