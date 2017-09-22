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Общество

Часовые пояса

Часы на городских улицах и в парках не являются жизненной необходимостью. Теперь это атавизм, ведь точное время можно узнать с помощью мобильного телефона или наручных часов.

Тогда зачем Пскову уличные часы? Во-первых, это всё ещё удобно. Бежишь, к примеру, по улице Пушкина в театр, мысленно прикидываешь, что съесть бутерброд в буфете ты уже точно не успеваешь, а вот и часы: «Ура! Время ещё есть!» Во-вторых, это дополнительное украшение городского интерьера и бесплатная реклама в соцсетях: туристы обожают фотографировать всё, до чего дотянется объектив. К сожалению, сейчас часы на Пушкина опаздывающим театралам не помогут, потому что или стоят, или показывают время как им вздумается.

Фото Александра Сидоренко

Одни из первых «общественных» часов появились в Пскове на колокольне Троицкого собора. В описании колокольни от 1763 года сказано: «Верх крыт жестью, в ней часы немецкие, колоколов больших и малых в семи окнах шестнадцать». К середине XIX века, когда колокольню зафиксировал в своём альбоме краевед, начальник стола Псковской губернской строительной и дорожной комиссии Иван Годовиков, часы были утрачены, о чём он написал в комментарии к чертежу. В 1884 году на звоннице установили новые немецкие циферблаты, сохранившиеся до наших дней.

Фото Максима Пушкина

Фото Максима Пушкина

В 1836 году в здании на Некрасова, 23, которое известно псковичам как Дом Советов, разместили восьмиметровую вышку оптического телеграфа. Казалось бы, при чём здесь часы? Терпение.

Псковская телеграфная станция стала составной частью самой длинной в мире (на период 1820-1840-х гг.) линии оптического телеграфа, открытой в 1839 году между Петербургом и Варшавой. Её длина составляла 1200 км. В 1861 году башню-вышку разобрали. В 1909-м появилась новая надстройка для астрономических наблюдений. Надстройка расположилась как раз на месте первой телеграфной вышки. После Октябрьской революции 1917 года башню переоборудовали и стали использовать как часовую, таковой она остаётся до сих пор. Правда, из-за листвы циферблаты не всегда хорошо видны горожанам, кроме того, часы на здании администрации Псковской области спешат на три минуты.

Фото Максима Пушкина

С уличными часами Пскову определённо не везёт: они то отказываются показывать правильное время, а то и вовсе пропадают. Например, в 2008 году к 1105-летию город получил часы в подарок от одной строительной компании. Их установили у Ольгинского моста, но хронометр за 200 тысяч рублей оказался с заводским браком в виде западающей стрелки. Механизм несколько раз вынимали из кованой оправы, чинили и устанавливали вновь, но всё без толку. В итоге ни часов, ни столба от часов у моста давно нет.

В 2011 году в честь своего дня рождения известный промышленный холдинг также преподнёс городу подарок. На пересечении улицы Ленина и Октябрьского проспекта появилось «Место встречи» с парой скамеек, фонарями и часами на изогнутой опоре, которую венчает чёрный котёнок. Но что-то снова не задалось. Несколько месяцев часы ходили как полагается, потом остановились, затем пошли и снова встали. Сейчас, на удивление, с точностью показаний всё в полном порядке.

Фото Александра Сидоренко

До этого на месте «кошачьих» часов располагались ходики под маркой «Мегафона», но через некоторое время компания, видимо, перестала находить деньги на содержание, и их разбили.

Сразу в нескольких экземплярах часы имеются на железнодорожном вокзале Пскова. Такие как и должны быть: лаконичные, с римскими цифрами, подсветкой и безупречно точным ходом.

Фото Максима Пушкина

Во время немецкой оккупации часы на платформе тоже были. На фотографии 1941 года можно разглядеть едва заметный силуэт круглого циферблата (на него указывает стрелка).

Железнодорожный вокзал Пскова в 1941 году

Свой хронометр был и у здания автовокзала, но сначала он остановился, а потом исчез. Осталось только электронное табло в павильоне. Странно, конечно, что до сих пор часы здесь так и не появились. Они бы стали прекрасным украшением обновлённого фасада и ориентиром для встречающих и приезжих. Интересно, что сразу после открытия здания в 1959 году циферблат смотрел на Вокзальную улицу, через какое-то время (видимо, после очередного косметического ремонта) его развернули в сторону платформ. 

  • Автовокзал сразу после открытия в 1959 году. В торце здания можно заметить циферблат часов. Фото из коллекции Государственного архива Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Начало 2000-х. Циферблат развёрнут в сторону платформ
    Фото: ПАИ
  • Современный вид автовокзала
    Фото: ПАИ

Остальные часы в Пскове имеют вид электронных табло и удобно расположены на фасадах вдоль основных городских магистралей. Однако не всегда их показаниям можно доверять. Самыми точными оказались данные на здании центрального телеграфа, которое выходит на Октябрьский проспект, и на фасаде «Газпрома» на Рижском проспекте, а вот часы над входом в главное управление Центробанка по Псковской области спешат на две минуты.

  • Электронные часы
    Фото: Максим Пушкин
  • Электронные часы
    Фото: Максим Пушкин
  • Электронные часы
    Фото: Максим Пушкин
  • Электронные часы
    Фото: Максим Пушкин

В городе есть даже солнечные часы. Барельеф располагается на здании главного корпуса Псковского госуниверситета на площади Ленина, 2. Часы есть, а инструкции к ним нет, поэтому для обывателей эта конструкция - просто набор цифр и точек со стрелкой.

Фото Максима Пушкина

Коллекцию точных механизмов Пскова хорошо бы пополнить, установив часы в одном из реновированных парков - Финском или Детском. Их там на самом деле не хватает. Часы в сочетании со скамейкой уместно смотрелись бы в Ботаническом, Летнем саду или на аллее Октябрьского проспекта. Можно взять пример с соседей по Ганзейскому союзу и украсить часами фасады аптек, кафе или магазинов, как это сделано в Риге и Таллине. Но пока фантазия псковских предпринимателей не продвинулась дальше электронных табло. 

  • Рига (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Рига (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Рига (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Вентспилс (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Таллин (Эстония)
    Фото: ПАИ
  • Тарту (Эстония)
    Фото: ПАИ
  • Тарту (Эстония)
    Фото: ПАИ
  • Клайпеда (Литва)
    Фото: ПАИ
  • Краков (Польша)
    Фото: ПАИ
  • Вильнюс (Литва)
    Фото: ПАИ

Самые обычные часы на изящной «ножке», как в ганзейском Кракове и неганзейском Вильнюсе, прекрасно дополняют городской интерьер, делают его чуть более уютным и домашним. Для небольшого Пскова это как нельзя кстати. Улица Пушкина тому подтверждение. Осталось только определиться с часовщиком, который будет следить за точностью хода городского времени.

Ольга Машкарина
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