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Общество

Около 200 спортсменов примут участие в открытом турнире Псковской области по бодибилдингу

14 октября в 14:00 в Пскове состоится областной открытый турнир по бодибилдингу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Псковской региональной Федерации бодибилдинга Максим Братухин.

По его словам, ожидается, что в соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из Псковской области, Санкт-Петербурга, Новгорода, Москвы, Латвии и Эстонии.

«На турнире состоится дебют новой категории спортсменов – фитмодели – это физически развитые девушки, просто регулярно посещающие спортзал. Они выйдут на сцену в вечерних платьях», - рассказал Максим Братухин.

Турнир пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2).

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