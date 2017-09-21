Около 200 спортсменов примут участие в открытом турнире Псковской области по бодибилдингу

10:15, 21 сентября 2017, ПАИ

14 октября в 14:00 в Пскове состоится областной открытый турнир по бодибилдингу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Псковской региональной Федерации бодибилдинга Максим Братухин.

По его словам, ожидается, что в соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из Псковской области, Санкт-Петербурга, Новгорода, Москвы, Латвии и Эстонии.

«На турнире состоится дебют новой категории спортсменов – фитмодели – это физически развитые девушки, просто регулярно посещающие спортзал. Они выйдут на сцену в вечерних платьях», - рассказал Максим Братухин.

Турнир пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2).