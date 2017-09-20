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Уголовное дело завели на капитана баржи за незаконную переправу через Псковское озеро

Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил в отношении судоводителя самоходной баржи «Вамбала»  уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном управлении. 

По данным следствия, гражданин, приняв на себя обязанности капитана, не имея удостоверения на право управления данным судном, оказал услугу по перевозке 9 пассажиров, в том числе несовершеннолетних, и автомобильного транспорта в количестве 7 единиц в виде переправы через Псковское озеро. Кроме того, капитан судна не обеспечил пассажиров спасательными жилетами, не зафиксировал автомобили на платформе судна, были выявлены иные нарушения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.

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